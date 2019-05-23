Гусев открыл счет в матче Россия - США на второй минуте

Сборная России открыла счет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США на второй минуте первого периода. Шайбу в ворота отправил форвард Никита Гусев. Результативные передачи на счету Михаила Сергачева и Никиты Кучерова.
Для Гусева эта шайба стала четвертой на турнире. Кучеров набрал 16-е очко.
Сборная России на групповом этапе одержала победы в семи матчах. Американцы заняли четвертое место в группе В, уступив Словакии и Канаде.
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