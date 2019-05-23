Президента "ПСЖ" обвиняют в даче крупной взятки

Французская прокуратура обвиняет президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи в даче крупной взятке при проведении выборов страны-хозяйки чемпионата мира 2019 года по легкой атлетике. Турнир состоялся в Катаре.
В 2011 году катарская фирма Аль-Хелаифи перевела крупную сумму на счет компании, которой владеет Папе Массат, сын бывшего президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламины Диака. Речь идет о 3,5 миллионах долларов. По версии следствия, эта сумма позволила Катару выиграть выборы.
Ранее суд Парижа допросил Аль-Хелаифи по делу о коррупции при выборе хозяев Олимпиады-2016 и Олимпиады-2020. Глава IAAF Диак был арестован по делу о коррупции в организации, его сын бежал в Сенегал.
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