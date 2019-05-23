Уфа примет женский чемпионат мира по хоккею в 2021 году

Россия в 2021 году впервые примет чемпионат мира по хоккею среди женских команд. Турнир состоится в Уфе. Глава комитета женского хоккея IIHF Сюзанна Колбенхойер сообщила, что вероятность проведения чемпионата в российском городе близка к 100 процентам.
Также IIHF получила заявку от Японии. По словам Колбенхойер, она очень сильно уступает российской, сообщает ТАСС.
Чемпионаты мира по хоккею среди женских сборных проводятся с 1990 года. Ранее турниры проходили в Канаде, США, Финляндии, Швеции, Швейцарии и Китае.
Гегемония в этом виде спорта принадлежит сборным Канады и США. Из 19-ти финалов в 18-ти играли эти команды. В этом году второе место заняла сборная Финляндии, которую можно считать третьей силой - также команда завоевала 12 бронзовых наград.
Сборная России взяла 3 бронзы на чемпионатах мира, сборная Швеции - 2 награды. Еще один раз в призовую тройку попала команда Швейцарии.
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