Сборная России назвала состав на четвертьфинал против США

Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал чемпионата мира-2019 против США. Игра состоится в Братиславе и начнется в 17.15 по московскому времени.
Место в воротах займет Андрей Василевский. Запасной голкипер - Александр Георгиев.
В первом звене выйдут: Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов.
Во втором звене сыграют: Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов.
В третьем звене на льду появятся: Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров.
В четвертой тройке в атаке выйдут: Ковальчук - Андронов - Телегин. 13-м нападающим заявлен Барабанов, 7-м защитником - Задоров.
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