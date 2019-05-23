Сборная России назвала состав на четвертьфинал против США

Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал чемпионата мира-2019 против США. Игра состоится в Братиславе и начнется в 17.15 по московскому времени.



Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею / Новости от 22.05.2019 13:47

Место в воротах займет Андрей Василевский. Запасной голкипер - Александр Георгиев.

В первом звене выйдут: Сергачев - Нестеров, Григоренко - Малкин - Дадонов.

Во втором звене сыграют: Орлов - Зайцев, Овечкин - Кузнецов - Капризов.

В третьем звене на льду появятся: Хафизуллин - Гавриков, Гусев - Анисимов - Кучеров.

В четвертой тройке в атаке выйдут: Ковальчук - Андронов - Телегин. 13-м нападающим заявлен Барабанов, 7-м защитником - Задоров.

Читайте также:

Два основных хоккеиста сборной США пропустят матч с Россией

Эксперт: звенья сборной России по хоккею не нужно менять

Россия представила заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2023