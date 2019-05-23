Два основных хоккеиста сборной США пропустят матч с Россией

Сборная США из-за травм потеряла двух основных хоккеистов перед четвертьфиналом чемпионата мира по хоккею против команды России. Участие в матче не примут нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан.



Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею / Новости от 22.05.2019 13:47

Оба хоккеиста приняли участие во всех матчах группового турнира. Ларкин забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи. На счету Райана 1 гол и 3 передачи.

Основных хоккеистов заменят игроки резерва Джек Хьюз и Кристиан Воланин. Игра начнется в Братиславе в 17.15 по московскому времени.

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