Два основных хоккеиста сборной США пропустят матч с Россией

Сборная США из-за травм потеряла двух основных хоккеистов перед четвертьфиналом чемпионата мира по хоккею против команды России. Участие в матче не примут нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан.
Оба хоккеиста приняли участие во всех матчах группового турнира. Ларкин забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи. На счету Райана 1 гол и 3 передачи.
Основных хоккеистов заменят игроки резерва Джек Хьюз и Кристиан Воланин. Игра начнется в Братиславе в 17.15 по московскому времени.
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