Эксперт: звенья сборной России по хоккею не нужно менять

Бывший хоккеист Евгений Чижмин в комментарии для "Правды.Ру" отметил, что тренерский штаб сборной России не будет менять звенья на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею против США. Игра состоится сегодня в Братиславе и начнется в 17.15 по московскому времени.
"Внутреннее состояние коллектива, который находится там, тренерам виднее. Во время игры может произойти все, что угодно. И даже если будет какой-то микс, это будет делаться для того, чтобы усилить то или иное направление. Я считаю, что Кузнецов и Овечкин, плюс Капризов - это достаточно серьезная троечка. Плюс у нас тройка, где играет Гусев и его в прошлом напарник Кучеров, очень неплохо выглядит. Малкин в своем сочетании с теми игроками, с которыми он выходил, достаточно сильное сочетание.
Отдельно, может быть, точечно, если это потребует игровая ситуация, то, в принципе, это возможно. Я не думаю, что это вначале игры произведено, но тренерам в данной ситуации виднее. Я думаю, что и общение, которое происходит перед играми между тренерами и игроками, тоже, наверное, влияет в какой-то мере на сочетание, какие-то пожелания. Все-таки там люди - профессионалы. Я думаю, что все возможно", - заявил Чижмин.
Сборная России на групповом этапе одержала семь побед. Команда США заняла четвертое место в группе В, уступив Канаде и Словакии.
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