РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) на заседании исполкома не стал рассматривать вопрос об изменении лимита на легионеров. По словам главы организации Александра Дюкова, функционеры не успели провести все необходимые консультации. Вероятнее всего, вопрос будет рассмотрен на следующем заседании в июне.
Сейчас футбольные клубы не могут использовать одновременно более шести легионеров во время матчей. Ранее поступило предложение изменить лимит и сделать его по заявке на сезон - не более восьми легионеров.
Таким образом, в заявку на сезон клубы смогут внести 8 иностранцев и 17 российских футболистов. По мнению Дюкова, это облегчит работу тренеров команд и снизит затраты клубов на игроков. Кроме того, молодые российские игроки смогут получить больше практики.
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