"Барселона" объявила о подписании контракта с 18-летним голландским полузащитником Людовитом Рейсом. Футболист и каталонский клуб заключили соглашение на три года с возможностью продления еще на два сезона.
"Барса" заплатила бывшему клубу Рейса 3,25 миллионов евро. В контракте прописана сумма отступных - 100 миллионов евро.
Рейс является воспитанником "Гронингена", который в этом сезоне занял восьмое место в турнире. В этом сезоне футболист провел в составе команды 31 матч, в которых забил один гол.
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