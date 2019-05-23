"Барселона" купила 18-летнего голландского футболиста Рейса

"Барселона" объявила о подписании контракта с 18-летним голландским полузащитником Людовитом Рейсом. Футболист и каталонский клуб заключили соглашение на три года с возможностью продления еще на два сезона.



"Барселона\" - \"Реал Мадрид\". Хет-трик Луиса Суареса. Ла Лига. Чемпионат Испании по Футболу 2018

"Барса" заплатила бывшему клубу Рейса 3,25 миллионов евро. В контракте прописана сумма отступных - 100 миллионов евро.

Рейс является воспитанником "Гронингена", который в этом сезоне занял восьмое место в турнире. В этом сезоне футболист провел в составе команды 31 матч, в которых забил один гол.

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