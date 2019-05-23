Эксперт: американцы будут играть со сборной России совсем не так, как в группе

Бывший хоккеист Евгений Чижмин в интервью для "Правды.Ру" заявил, что у сборной США есть шансы против команды России в четвертьфинале чемпионата мира-2019. Игра состоится сегодня в Братиславе и начнется в 17.15.
Россияне прошли групповой этап без потерь, одержав семь побед. Американцы заняли четвертое место в группе В, уступив Словакии и Канаде.
"Шансы есть у всех. Если мы берем в полном формате чемпионат мира и как проходили предварительные матчи, у каждой команды был, наверное, свой этап подготовки. К каким-то играм они приходят в той или иной форме. На сегодня я предполагаю, что американцы будут выглядеть совсем не так, как они выглядели в этих матчах на предварительном этапе. Абсолютно.
С другой стороны, показательный матч наш последний с командой Швеции. Я считаю, что сыграли все лидеры и, естественно, результат был показан. Забили те, которые пока на предварительном этапе не могли по какой-то причине поразить ворота соперников. Но сегодня сделали все. Я думаю, что игроки, наши профессионалы, которые приехали из-за океана, прекрасно понимают и игру тех же американцев, как они могут играть и в какой манере, и что они могут преподнести.
Единственный момент, американцы, наверное, чуть помоложе, чем мы. Но считаю, что фаворитом в этой паре будет, конечно, наша сборная. Наша соборная сейчас на том подъеме, на котором после второго периода, второй период со шведами показал, что наши набирают ход и, я думаю, что сегодня будет такая амбициозная игра: противостояние североамериканского в большей степени. Я думаю, что наши сегодня победят. Хотелось в это верить", - заявил Чижмин.
Также сегодня состоятся еще три четвертьфинала. Канада сыграет со Швейцарией, Чехия - против Германии, Финляндия - против Швеции.
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