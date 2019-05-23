Путин наградил главу ФИФА орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден Дружбы. Президент Международной федерации футбола получил награду "за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года".



Владимир Путин поблагодарил главу Fifa Джанни Инфантино

Путин отметил, что ЧМ-2018 стал ярким праздником, который навсегда останется в памяти россиян.

"Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и, в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино", - заявил Путин.

Инфантино после получения ордена выступил с речью. Он поблагодарил главу государства за награду и завершил выступление на русском языке.

"Слава России!" - заявил Инфантино.

Чемпионат мира в России прошел летом 2018 года. Матчи турнира приняли 12 городов. Соревнования выиграла сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию со счетом 4:2.

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