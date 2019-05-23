Amnesty International: Азербайджан скрывает за финалом Лиги Европы нарушения прав человека

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Азербайджан в нарушении прав человека. Такой вывод правозащитники сделали на основании того, что футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян принял решение не ехать на финал Лиги Европы в Баку.



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Мхитарян в третий раз пропустит матч своей команды в Азербайджане. Все отказы армянского игрока связаны с тем, что между странами существует конфликт в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что МИД Азербайджана был готов гарантировать футболисту безопасность, клуб посчитал его участие в финале нецелесообразным.

Amnesty International выступила с обращением, в котором подчеркнула нарушения прав журналистов, правозащитников и блогеров, сообщает The Guardian. По сведениям организации, люди подвергаются преследованиям, а суды принимают несправедливые решения.

В правозащитной организации выразили беспокойство тем, что "некоторые страны стали использовать крупные спортивные мероприятия, чтобы отвлечь от репрессий и случаев нарушения прав человека". По мнению Amnesty International, тем самым Азербайджан создает впечатление прозрачности и открытости.

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая в Баку. Ранее сообщалось, что лондонские клубы высказали свое недовольство проведением матча в Азербайджане. Участники финала не смогли реализовать и половины билетов на матч, несмотря на небольшую квоту - каждому клубу досталось по 6 тысяч билетов.

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