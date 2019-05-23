Amnesty International: Азербайджан скрывает за финалом Лиги Европы нарушения прав человека

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Азербайджан в нарушении прав человека. Такой вывод правозащитники сделали на основании того, что футболист лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян принял решение не ехать на финал Лиги Европы в Баку.
Мхитарян в третий раз пропустит матч своей команды в Азербайджане. Все отказы армянского игрока связаны с тем, что между странами существует конфликт в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что МИД Азербайджана был готов гарантировать футболисту безопасность, клуб посчитал его участие в финале нецелесообразным.
Amnesty International выступила с обращением, в котором подчеркнула нарушения прав журналистов, правозащитников и блогеров, сообщает The Guardian. По сведениям организации, люди подвергаются преследованиям, а суды принимают несправедливые решения.
В правозащитной организации выразили беспокойство тем, что "некоторые страны стали использовать крупные спортивные мероприятия, чтобы отвлечь от репрессий и случаев нарушения прав человека". По мнению Amnesty International, тем самым Азербайджан создает впечатление прозрачности и открытости.
Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая в Баку. Ранее сообщалось, что лондонские клубы высказали свое недовольство проведением матча в Азербайджане. Участники финала не смогли реализовать и половины билетов на матч, несмотря на небольшую квоту - каждому клубу досталось по 6 тысяч билетов.
Читайте также:
"Арсенал" и "Челси" не смогли продать и половины билетов на финал Лиги Европы в Баку
"Арсенал" подтвердил, что не возьмет Мхитаряна в Баку
Лондонский "Арсенал" раскритиковал решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Азербайджане
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.