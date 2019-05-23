Россия представила заявку на проведение чемпионата мира по хоккею-2023

На конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в Братиславе представлена заявка Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира в 2023 году. Презентацию провел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Во время представления был продемонстрирован презентационный видеоролик.



Заявка Санкт-Петербурга

В своей речи Третьяк отметил, что главная цель ФХР - создать праздник для болельщиков в 2023 году. Глава организации заверил, что Россия предпримет все усилия для того, чтобы чемпионат мира в Санкт-Петербурге стал самым ярким в истории.

В Словакии в эти дни проходит чемпионат мира-2019. Следующие турниры примут Швейцария, Белоруссия и Латвия, Финляндия. В последний раз Россия принимала ЧМ по хоккею в 2016 году. Матчи прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2023 году к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге планируется строительство новой арены. Окончательное решение о проведении турнира будет принято 24 мая.

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