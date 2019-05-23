Фигуристка Медведева ответила болельщику на оскорбление

Болельщики фигуристки Евгении Медведевой раскритиковали ее пост в Instagram. Спортсменка объявила о том, что начинает заниматься йогой.
Ранее спортсменка заявила, что является веганом. Один из болельщиков назвал поступки спортсменки "заскоками". Медведева не пропустила комментарий и ответила на оскорбление.
"Очередной "хайпожорозаскок". Веганство, видимо, утратило актуальность", - написал фаната фигуристки.
"Я как была веганом, так и осталась. И вы, как были злым человеком, так и останетесь", - написала Медведева.
Медведева является двукратной чемпионкой мира. В прошлом сезоне на турнире в японской Сайтаме она завоевала бронзовую медаль. Также на ее счету два золота и серебро чемпионата Европы.
В 2018 году она стала второй на Олимпиаде-2018, уступив Алине Загитовой. Медведева после этого ушла от тренера Эттери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
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Фигуристка Медведева решила заниматься йогой
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