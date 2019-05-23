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Источник Правда.Ру

Биатлонистки сборной России могут принять участие в Неделе моды в Москве

Спорт print

Российские биатлонистки могут принять участие в Неделе моды в Москве. Мероприятие состоится с 16 по 20 октября. Сейчас между Russian Fashion Week и Союзом биатлонистов России идут переговоры. Участницы будут определены после подписания соглашения, сообщает ТАСС.


Российские биатлонистки триумфально выступили на Универсиаде / Новости от 04.03.2019 12:03

Соревнования у биатлонисток начнутся в конце ноября. В октябре спортсменки будут готовиться к новому сезону.

В составе сборной России в следующем Кубке мира выступят Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова.

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