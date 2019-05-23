Сборная России по футболу назвала состав на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с окончательной заявкой на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Из предварительного списка исключены семь футболистов, в итоге в заявке 30 игроков.



Сборная России по футболу душевно поблагодарила Игоря Акинфеева / Новости от 02.10.2018 01:36

В списке несколько новых фамилий. Впервые на поле в матче сборной России могут выйти нападающий "Млады-Болеслав" Николай Комличенко, а также полузащитники тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов. Полностью заявка выглядит так:

вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Андрей Лунев ("Зенит"), Гилерме ("Локомотив"), Сергей Песьяков ("Ростов");

защитники: Евгений Чернов ("Ростов"), Максим Беляев ("Арсенал"), Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Егор Сорокин ("Рубин"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Истанбул", Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар");

полузащитники: Магомед Оздоев ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Иван Обляков, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов (все - "Локомотив"), Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев (оба - "Арсенал"), Алексей Ионов ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Головин ("Монако");

нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Федор Смолов ("Локомотив"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия), Артем Дзюба ("Зенит").

Команда начнет подготовку к играм 30 мая на базе в Новогорске. Матч с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске. Игра против Кипра - 11 июня в Нижнем Новгороде.