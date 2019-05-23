Россия - США: настоящий чемпионат мира начинается сегодня

23 мая в Словакии состоятся четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею. Две игры пройдут в Братиславе, еще две - в Кошице.
В 17.15 в столице Словакии на лед выйдут команды России и США. Россияне одержали семь побед на турнире, обыграв Норвегию, Австрию, Италию, Латвию, Швейцарию, Чехию и Швецию. Американцы выступили не так удачно, заняв четвертое место в своей группе. Команда победила Великобританию, Данию, Францию, Германию и Финляндию, но уступила Словакии и Канаде.
В параллельной игре в Кошице встретятся Канада и Швейцария. Одни из претендентов на победу на турнире в группе уступили только Финляндии. Швейцарцы обыграли более слабых соперников и проиграла России, Швеции и Чехии.
В 21.15 в Братиславе встретятся Чехия и Германия, в Кошице сыграют Финляндия и Швеция.
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