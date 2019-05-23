Погибший футболист Сала не хотел переходить в новый клуб

Погибший в авиакатастрофе футболист Эмилиано Сала незадолго до перехода в "Кардифф Сити" признался, что согласиться на трансфер его вынудили руководители "Нанта". Игрок не хотел переходить в валлийский клуб, которые не претендует на высокие места в чемпионате.
Сала 18 января подписал контракт с "Кардиффом", вернулся в Нант, чтобы проститься с бывшими партнерами по Нанту, а 21-го числа летел обратно в Уэльс. Легкомоторный самолет с футболистом и пилотом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. Спустя две недели спасатели нашли его тело.
В распоряжении французского издания L'Equipe оказалась аудиозапись разговора с другом, в котором он обвинил сына владельца "Нанта" Франка Кита в том, что он хочет нажиться на его трансфере. "Кардифф" должен был заплатить "Нанту" 18 миллионов евро.
"Франк сказал агенту, что они хотят продать меня в "Кардифф". Там выгодный контракт, но мне этот вариант неинтересен со спортивной точки зрения. Франк думает только о деньгах. Они хотят заставить меня перейти любой ценой", - заявил Сала в разговоре с другом.
После гибели Салы "Кардифф" отказался платить за переход "Нанту". Дело будет рассмотрено в ФИФА.
Читайте также:
Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса
"Арсенал" и "Челси" не смогли продать и половины билетов на финал Лиги Европы в Баку
Дзюба поздравил тульский "Арсенал" с выходом в Лигу Европы
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.