Погибший футболист Сала не хотел переходить в новый клуб

Погибший в авиакатастрофе футболист Эмилиано Сала незадолго до перехода в "Кардифф Сити" признался, что согласиться на трансфер его вынудили руководители "Нанта". Игрок не хотел переходить в валлийский клуб, которые не претендует на высокие места в чемпионате.



Видео: Тело погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Сала доставили в Аргентину / Новости от 16.02.2019 11:29

Сала 18 января подписал контракт с "Кардиффом", вернулся в Нант, чтобы проститься с бывшими партнерами по Нанту, а 21-го числа летел обратно в Уэльс. Легкомоторный самолет с футболистом и пилотом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. Спустя две недели спасатели нашли его тело.

В распоряжении французского издания L'Equipe оказалась аудиозапись разговора с другом, в котором он обвинил сына владельца "Нанта" Франка Кита в том, что он хочет нажиться на его трансфере. "Кардифф" должен был заплатить "Нанту" 18 миллионов евро.

"Франк сказал агенту, что они хотят продать меня в "Кардифф". Там выгодный контракт, но мне этот вариант неинтересен со спортивной точки зрения. Франк думает только о деньгах. Они хотят заставить меня перейти любой ценой", - заявил Сала в разговоре с другом.

После гибели Салы "Кардифф" отказался платить за переход "Нанту". Дело будет рассмотрено в ФИФА.

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