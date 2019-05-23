Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что его никто не задерживал в аэропорту Буэнос-Айреса. Такую информацию распространили вчера местные СМИ.
"Я не был задержан, никто не сажал меня в тюрьму. Ко мне отнеслись замечательно. Я просто подписал документы, которые должен был подписать", - приводит Ciudad Magazine слова Марадоны.
Ранее сообщалось, что Марадона задержан из-за того, что бывшая девушка футболиста Росио Олива подала на него суд в иск. Женщина требует от спортсмена 5 миллионов фунтов стрелингов. 13 июня в суде начнется разбирательство по этому делу. Футболист жил вместе с Оливой на протяжении шести лет.
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