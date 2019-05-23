Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что его никто не задерживал в аэропорту Буэнос-Айреса. Такую информацию распространили вчера местные СМИ.



Марадона забронзовел: в Аргентине установили первый памятник легенде / Новости от 01.11.2018 14:43

"Я не был задержан, никто не сажал меня в тюрьму. Ко мне отнеслись замечательно. Я просто подписал документы, которые должен был подписать", - приводит Ciudad Magazine слова Марадоны.

Ранее сообщалось, что Марадона задержан из-за того, что бывшая девушка футболиста Росио Олива подала на него суд в иск. Женщина требует от спортсмена 5 миллионов фунтов стрелингов. 13 июня в суде начнется разбирательство по этому делу. Футболист жил вместе с Оливой на протяжении шести лет.

Читайте также:

Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ

"Краснодар" подписал датского футболиста Намли

Все претенденты на еврокубки от России получили лицензии УЕФА