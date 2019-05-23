"Арсенал" и "Челси" не смогли продать и половины билетов на финал Лиги Европы в Баку

"Арсенал" и "Челси" вернут часть билетов на финал Лиги Европы, которые лондонским клубам выделял УЕФА. Каждая из команд получила по 6 тысяч билетов на стадион в Баку. "Канониры" реализовали 3,5 тысячи, "синие" - 2 тысячи.



Баку: азербайджанский Париж

Таким образом, "Арсенал" и "Челси" вернут более 6 тысяч билетов. Эти места смогут занять жители Баку - билеты поступят в свободную продажу, сообщает Times. В клубах указали, что болельщики столкнулись с транспортными проблемами, а также дороговизной отелей в столице Азербайджана, которые резко взвинтили цены.

Всего стадион в Баку вмещает чуть менее 70 тысяч зрителей. На данный момент реализовано 23 тысячи билетов. Игра состоится 29 мая.