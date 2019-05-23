Фигуристка Медведева решила заниматься йогой

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем новом увлечении. 19-летняя спортсменка решила начать заниматься йогой. Об этом она написала в Instagram.



Евгения Медведева простилась с ЧМ очень чувственным и нежным танцем / Новости от 24.03.2019 19:50

Медведева является двукратной чемпионкой мира. В прошлом сезоне на турнире в японской Сайтаме она завоевала бронзовую медаль. Также на ее счету два золота и серебро чемпионата Европы.

В 2018 году она стала второй на Олимпиаде-2018, уступив Алине Загитовой. Медведева после этого ушла от тренера Эттери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.