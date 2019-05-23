Дзюба поздравил тульский "Арсенал" с выходом в Лигу Европы

Тульский "Арсенал" в следующем сезоне примет участие в Лиге Европы. Команда стартует со 2-го раунда "нечемпионской" квалификации. Матчи этого раунда состоятся 25 июля и 1 августа.
"Канониры" вышли в Лигу Европы благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" в финале Кубка России (1:0). Железнодорожники в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, поэтому дополнительное место в еврокубки досталось 6-й команде чемпионата.
"Арсенал" с успехом поздравил форвард сборной России Артем Дзюба. Футболисты выступал за тульскую команду перед чемпионатом мира-2018. Благодаря переходу в стан "канониров" он попал на турнир, забив за тульскую команду 10 голов.
"Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех!" - написал Дзюба в Instagram.
Читайте также:
Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ
"Краснодар" подписал датского футболиста Намли
Медведева будет выступать в костюме от швеи сборной Японии
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.