Дзюба поздравил тульский "Арсенал" с выходом в Лигу Европы

Тульский "Арсенал" в следующем сезоне примет участие в Лиге Европы. Команда стартует со 2-го раунда "нечемпионской" квалификации. Матчи этого раунда состоятся 25 июля и 1 августа.



Артем Дзюба впервые стал чемпионом России / Новости от 04.05.2019 22:51

"Канониры" вышли в Лигу Европы благодаря победе "Локомотива" над "Уралом" в финале Кубка России (1:0). Железнодорожники в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, поэтому дополнительное место в еврокубки досталось 6-й команде чемпионата.

"Арсенал" с успехом поздравил форвард сборной России Артем Дзюба. Футболисты выступал за тульскую команду перед чемпионатом мира-2018. Благодаря переходу в стан "канониров" он попал на турнир, забив за тульскую команду 10 голов.

"Поздравляю от всей души всю Тулу! Вы заслужили этот праздник! Безумно горд и рад за вас, за нас всех!" - написал Дзюба в Instagram.

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