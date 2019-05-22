Лучший бомбардир сборной Канады пропустит четвертьфинал ЧМ по хоккею из-за дисквалификации

Хоккеист сборной Канады Энтони Манта не поможет своей команде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Канадцы сыграют против Швейцарии 23 мая, матч начнется в 17.15 по московскому времени.



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Манта дисквалифицирован за удар соперника в голову. От его действий пострадал нападающий сборной США Колин Уайт.

Манта является лучшим бомбардиром сборной Канады. В семи матчах чемпионата мира по хоккею он набрал 12 очков, забросив 7 шайб и 5 результативных передач.

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