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Лучший бомбардир сборной Канады пропустит четвертьфинал ЧМ по хоккею из-за дисквалификации

Спорт print

Хоккеист сборной Канады Энтони Манта не поможет своей команде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Канадцы сыграют против Швейцарии 23 мая, матч начнется в 17.15 по московскому времени.


Хоккеистки России и Канады сошлись в матче за золото Универсиады / Новости от 11.03.2019 18:27

Манта дисквалифицирован за удар соперника в голову. От его действий пострадал нападающий сборной США Колин Уайт.

Манта является лучшим бомбардиром сборной Канады. В семи матчах чемпионата мира по хоккею он набрал 12 очков, забросив 7 шайб и 5 результативных передач.

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Темы хоккей чемпионат мира по хоккею-2019
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