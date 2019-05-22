Следующий чемпионат России по фигурному катанию примет Красноярск

Чемпионат России по фигурному катанию в сезоне-2019/20 пройдет в Красноярске. Такое решение было предпринято на исполкоме Федерации фигурного катания России.
Соревнования пройдут с 24 по 29 декабря 2019 года. Юниорский чемпионат России примет Саранск, эти старты состоятся с 4 по 8 февраля в Саранске.
Последние турниры прошли в Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге и Саранске. В прошлом сезоне чемпионами стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
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