Следующий чемпионат России по фигурному катанию примет Красноярск

Чемпионат России по фигурному катанию в сезоне-2019/20 пройдет в Красноярске. Такое решение было предпринято на исполкоме Федерации фигурного катания России.

Соревнования пройдут с 24 по 29 декабря 2019 года. Юниорский чемпионат России примет Саранск, эти старты состоятся с 4 по 8 февраля в Саранске.

Последние турниры прошли в Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге и Саранске. В прошлом сезоне чемпионами стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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