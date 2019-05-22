Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был задержан полицией в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun. Одиозный спортсмен прилетел в Аргентину из Мексики, где возглавлял футбольный клуб "Дорадос".
Марадона арестован из-за того, что бывшая девушка футболиста Росио Олива подала на него суд в иск. Женщина требует от спортсмена 5 миллионов фунтов стрелингов.
После ареста Марадоны в суде начнется разбирательство по этому делу. Первое заседание запланировано на 13 июня. Футболист жил вместе с Оливой на протяжении шести лет.
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