Ворота сборной России в матче с США будет защищать Василевский

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею будет защищать Андрей Василевский. Игра состоится 23 мая в Братиславе и начнется в 17.15 по московскому времени.
21 мая Россия обыграла Швецию в последнем матче группового этапа со счетом 7:4. Сегодня команда провела тренировку. Воробьев не изменил состав звеньев.
Всего на чемпионате мира голкипер провел пять матчей. Еще две игры отстоял Александр Георгиев, который не пропустил ни одной шайбы.
Читайте также:
Сборная России заявила на чемпионат мира по хоккею еще одного защитника
Хоккеист Капризов прокомментировал слухи об отношениях с фигуристкой Загитовой
Хоккеист Дадонов вышел на пятое место по очкам на чемпионатах мира в сборной России
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Изменение политической и социальной обстановки в Соединенных Штатах происходит незаметно, но есть водораздел, по которому можно судить о кардинальных переменах. Медленно, но верно ведется наступление на аборты.