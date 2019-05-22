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Ворота сборной России в матче с США будет защищать Василевский

Спорт print

Главный тренер сборной России Илья Воробьев сообщил, что ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею будет защищать Андрей Василевский. Игра состоится 23 мая в Братиславе и начнется в 17.15 по московскому времени.


Сверхчеловек Василевский весь матч тащил «Тампу» и потащил в буллитах / Новости от 02.02.2019 11:32 | «Лайтнинг» победили «Айлендерс» с не самым хоккейным счетом.

21 мая Россия обыграла Швецию в последнем матче группового этапа со счетом 7:4. Сегодня команда провела тренировку. Воробьев не изменил состав звеньев.

Всего на чемпионате мира голкипер провел пять матчей. Еще две игры отстоял Александр Георгиев, который не пропустил ни одной шайбы.

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Темы хоккей Андрей Василевский чемпионат мира по хоккею-2019 сборная России по хоккею с шайбой
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