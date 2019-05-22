Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ

Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu. В интервью изданию нападающий заявил, что ему не нравится гомофобный имидж футбола.
"Футбольные стадионы - не самые лучшие места для гомосексуалистов. Иногда я слышу гомофобные песни и кричалки. Это неприемлемо. Гомофобия - это не мнение, а преступление.
Я буду на стороне футболиста, который решит совершить камнг-аут. Но не все футболисты будут на его стороне. Если кто-то произнесет гомофобные оскорбления на поле, я потребую остановить матч. Эту ситуацию нужно менять", - заявил Гризманн.
Гризманн на протяжении десяти лет выступал в Испании. Пять лет он отыграл за "Реал Сосьедад", еще пять лет - за "Атлетико". Ранее француз объявил об уходе из мадридского клуба. Скорее всего, Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
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