Сборная России заявила на чемпионат мира по хоккею еще одного защитника

Сборная России по хоккею внесла защитника Артема Зуба в заявку на чемпионат мира-2019, сообщает ТАСС. Ранее игрок проводил тренировки с командой, но не провел ни одной игры.
Тем самым заявка сборной сформирована полностью - в списке значатся 25 фамилий игроков. Сегодня команда провела тренировку, которая была по желанию. Вчера Россия обыграла Швецию со счетом 7:4 и заняла первое место в группе В.
23 мая сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет со сборной США. Игра состоится в Братиславе и начнется в 17.15 по московскому времени.
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