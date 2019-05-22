Медведева будет выступать в костюме швеи сборной Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева будет выступать в костюме японского дизайнера Сатори Имо. Она делает наряды для фигуристов сборной Японии - Юдзуру Ханю, Сома Уно, Сатоко Мияхары и Рики Кихиры.
О сотрудничестве с Имо фигуристка сообщила в Instagram. Медведева давно договорилась с дизайнером давно, а сейчас отправилась в Японию, чтобы сделать костюм.
Медведева в следующем сезоне будет выступать в произвольной программе под музыку из фильма "Мемуары Гейши". Музыкой для короткой программы станет композиция группы Muse.
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