Бегунья Семеня перейдет на новую дистанцию из-за повышенного уровня тестостерона

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня планирует выступать на новой дистанции - 3000 метров. Причина решения легкоатлетки - новые правила международной федерации, по которым к соревнованиям среди женщин на дистанциях 400 и 800 метров допускаются только те спортсменки, у которых не превышен уровень тестостерона.
Правила вступили в силу в этом месяце после того, как Семеня проиграла суд. Легкоателтка требовала от ИААФ отменить нововведения, которые по ее мнению являются дискриминацией по половому признаку.
Семеня выиграла два олимпийских золота на дистанции 800 метров.
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