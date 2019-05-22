Хоккеист Капризов прокомментировал слухи об отношениях с фигуристкой Загитовой

Хоккеист сборной России Кирилл Капризов рассказал о своем отношении к соцсетям, а также прокомментировал слухи об отношениях с фигуристкой Алиной Загитовой. Информация о романе звездной пары возникли после Олимпиады-2018, где Карпизов и Загитова стали чемпионами.
В интервью "Спорт-Экспрессу" Капризов заявил, что ведет собственную страницу в Instagram, а в других соцсетях бывает изредка и только читает новости. На вопрос о Загитовой Капризов ответил так:
"Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего - вот и написывают".
Капризов сейчас находится в составе сборной России на чемпионате мира-2019 в Братиславе. В матче со Швецией Капризов забросил свою первую шайбу на турнире.
Загитова ведет подготовку к новому сезону. В прошлом она стала чемпионкой мира.
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