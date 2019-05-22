"Краснодар" подписал датского футболиста Намли

"Краснодар" объявил о подписании контракта с датским полузащитником марокканского происхождения Юнесом Намли. Ранее он выступал за голландский клуб "Зволле".
Соглашение между клубом и футболистом рассчитано на четыре года. Другие детали сделки не разглашаются. Футболист присоединится к "Краснодару" в июне, когда команда начнет подготовку к новому сезону.
Намли в этом сезоне провел 36 матчей за "Зволле", в которых забил четыре мяча. Ранее он выступал за голландский "Херенвен".
Для "Краснодара" это второй летний трансфер. Ранее "быки" подписали контракт с бразильцем Кайо.
Читайте также:
Футболист Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны
В Грузии арестованы футболисты, которых подозревают в организации договорных матчей
Дортмундская "Боруссия" купила Торгана Азара
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.