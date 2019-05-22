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"Краснодар" подписал датского футболиста Намли

Спорт print

"Краснодар" объявил о подписании контракта с датским полузащитником марокканского происхождения Юнесом Намли. Ранее он выступал за голландский клуб "Зволле". 


«Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым / Новости от 09.10.2018 18:27

Соглашение между клубом и футболистом рассчитано на четыре года. Другие детали сделки не разглашаются. Футболист присоединится к "Краснодару" в июне, когда команда начнет подготовку к новому сезону.

Намли в этом сезоне провел 36 матчей за "Зволле", в которых забил четыре мяча. Ранее он выступал за голландский "Херенвен".

Для "Краснодара" это второй летний трансфер. Ранее "быки" подписали контракт с бразильцем Кайо.

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