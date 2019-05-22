Футболист Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны

Нападающий турецкого "Кайсериспора" Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по футболу. Игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде два дня назад, но решил возобновить выступления после общения с президентом страны Нана Акуфо-Аддо.
О своем решении Гьян объявил в Twitter. Футболист отметил, что не мог отказать главе государства и теперь доступен для вызова в команду.
В 106-ти матчах за Гану Гьян забил 51 гол. В июне команда выступит на Кубке африканских наций. В группе F ганцы сыграют с Камеруном, Бенином и Гвинеей-Биссау.
"Я желаю помочь Гане прервать затянувшееся более чем на три десятилетия ожидание с момента последней победы в Кубке африканских наций - это желание горит во мне огнем. Я остаюсь верным слугой этой прекрасной нации и людей Ганы", - написал Гьян в Twitter.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.