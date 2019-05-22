Футболист Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны

Нападающий турецкого "Кайсериспора" Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по футболу. Игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде два дня назад, но решил возобновить выступления после общения с президентом страны Нана Акуфо-Аддо.



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О своем решении Гьян объявил в Twitter. Футболист отметил, что не мог отказать главе государства и теперь доступен для вызова в команду.

В 106-ти матчах за Гану Гьян забил 51 гол. В июне команда выступит на Кубке африканских наций. В группе F ганцы сыграют с Камеруном, Бенином и Гвинеей-Биссау.

"Я желаю помочь Гане прервать затянувшееся более чем на три десятилетия ожидание с момента последней победы в Кубке африканских наций - это желание горит во мне огнем. Я остаюсь верным слугой этой прекрасной нации и людей Ганы", - написал Гьян в Twitter.