В Грузии арестованы футболисты, которых подозревают в организации договорных матчей

Городской суд Тбилисси арестовал четверых футболистов, которых подозревают в организации договорных матчей. Ранее служба госбезопасности Грузии задержала 11 футболистов по этому делу.
Сегодня суд арестовал Нику Даушвили, Ираклия Хучуа, Вахтанга Джакели и Лашу Чапидзе. Остальные футболисты внесут залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысяч долларов), сообщает телекомпания "Имеди".
Футболисты обвиняются в подкупе участников футбольных матчей. Глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что все задержанные понесут ответственность.
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