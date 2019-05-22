В Грузии арестованы футболисты, которых подозревают в организации договорных матчей

Городской суд Тбилисси арестовал четверых футболистов, которых подозревают в организации договорных матчей. Ранее служба госбезопасности Грузии задержала 11 футболистов по этому делу.



В Грузии 11 футболистов задержаны за участие в договорных матчах

Сегодня суд арестовал Нику Даушвили, Ираклия Хучуа, Вахтанга Джакели и Лашу Чапидзе. Остальные футболисты внесут залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысяч долларов), сообщает телекомпания "Имеди".

Футболисты обвиняются в подкупе участников футбольных матчей. Глава Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что все задержанные понесут ответственность.

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