Хоккеист Дадонов вышел на пятое место по очкам на чемпионатах мира в сборной России

Нападающий сборной России Евгений Дадонов в матче чемпионата мира по хоккею против Швеции забросил одну шайбу. Игра завершилась победой россиян со счетом 7:4.
Для Дадонова это очко стало 50-м в составе сборной России на чемпионатах мира. Он забросил 22 шайбы и сделал 28 результативных передач.
Дадонов по очкам вышел на пятое место в сборной России. Выше форварда только четыре игрока - Илья Ковальчук (86 очков), Евгений Малкин (67), Александр Овечкин (64) и Павел Дацюк (51).
Сборная России вышла в четвертьфинал с первого места в группе. 23 мая команда сыграет против США.
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