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Источник Правда.Ру

Дортмундская "Боруссия" купила Торгана Азара

Спорт print

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии". Футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года.


Фанаты избили палками полицию на стадионе в Дортмунде / Новости от 28.10.2018 10:57

Дортмундцам бельгийский полузащитник обошелся в 25 миллионов евро. Также бывшая команда игрока может претендовать на бонусы в случае успешных выступлений футболиста. 

Младший брат футболиста "Челси" Эдена Азара провел за "Боруссию" из Менхенгладбаха 182 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 45 передач.

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