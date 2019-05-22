Дортмундская "Боруссия" купила Торгана Азара

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар стал игроком дортмундской "Боруссии". Футболист подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года.



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Дортмундцам бельгийский полузащитник обошелся в 25 миллионов евро. Также бывшая команда игрока может претендовать на бонусы в случае успешных выступлений футболиста.

Младший брат футболиста "Челси" Эдена Азара провел за "Боруссию" из Менхенгладбаха 182 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 45 передач.

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