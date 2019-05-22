"Урал" в финале Кубка России сыграет в белой форме, "Локомотив" - в красной

"Локомотив" и "Урал" представили игровые формы на финальный матч Кубка России. Игра состоится сегодня в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.
"Локо" сыграет в традиционной красно-зеленой форме. На футболках будут сделаны нашивки в честь финального матча. "Урал" сыграет в белой форме, которая также будет сделана с нашивками.
Для команд это второй финал Кубка России за три года. В позапрошлом сезоне "Локомотив" победил "Урал" в Сочи.
В этом году на стадионе "Самара Арена" ожидается аншлаг. Все билеты были распроданы за день до игры.
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