"Урал" в финале Кубка России сыграет в белой форме, "Локомотив" - в красной

"Локомотив" и "Урал" представили игровые формы на финальный матч Кубка России. Игра состоится сегодня в Самаре и начнется в 18.30 по московскому времени.



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"Локо" сыграет в традиционной красно-зеленой форме. На футболках будут сделаны нашивки в честь финального матча. "Урал" сыграет в белой форме, которая также будет сделана с нашивками.

Для команд это второй финал Кубка России за три года. В позапрошлом сезоне "Локомотив" победил "Урал" в Сочи.

В этом году на стадионе "Самара Арена" ожидается аншлаг. Все билеты были распроданы за день до игры.