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Источник Правда.Ру

У российских биатлонисток появился психолог

Спорт print

Бывшая спортсменка Елизавета Кожевникова стала психологом сборной России по биатлону, сообщает "РИА Новости". Она будет работать с девушками, которые не входят в основную команду.


Как российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии / Новости от 14.01.2019 13:45

Кожевникова является двукратным призером Олимпийских игр. Фристайлистка завоевала бронзу и серебро в 92-м и 94-м году. После завершения спортивной карьеры она работала журналисткой на "НТВ-Плюс", а затем - психологом с керлингистами и командой "Газпром-Русвело".

"Я из тех профессионалов, для которых "портфолио" никогда не играло важной роли (улыбается). Я, скорее, миссионер, что, конечно, плохо для меня (смеется). Но мне кажется, это хорошо для моих клиентов. Я делаю это ради того, чтобы им помочь, потому что я была на их месте. И потому, что мне никто не помог. Это моя главная мотивация", - заявила Кожевникова.

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