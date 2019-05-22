Макгрегор уверен, что проведет еще один бой с Нурмагомедовым

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что готов к новому поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В октябре прошлого года Конор уступил Хабибу в четвертом раунде удушающим приемом.



Макгрегор ждет реванша от Нурмагомедова / Новости от 07.10.2018 14:17

Бой завершился скандалом. Хабиб выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с представителями команды ирландца. Позже россиянин получил дисквалификацию на 9 месяцев, Конор - на полгода.

"Наш бой уже в прошлом. Хабиб тогда создал немного шума, но сразу спрятался, "улизнул". Он ведет себя как маленькая крыса. Уверен, мы проведем еще один бой. Посмотрим, чем все закончится в следующий раз", - приводит BJPenn слова Макгрегора.

Ирландец после боя с Хабибом не выходил в октагон, а UFC не может назвать имя его следующего соперника. Нурмагомедов 7 сентября проведет поединок с Дастином Порье, на кону которого будет стоять чемпионский пояс.

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