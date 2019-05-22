"Зенит" проявляет интерес к футболисту "Урала" Эль-Кабиру

"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Урала" Отману Эль-Кабиру. Контракт футболиста с клубом из Екатеринбурга истекает в июне 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 2 миллиона евро.



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Марокканец ранее выступал за шведские клубы "Энгельхольм", "АФК Юнайтед" и "Юргорден". До переезда в Россиию играл в составе голландского "НАК Бреда".

В этом сезоне Эль-Кабир провел 28 матчей в составе "Урала", в которых забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач. Сегодня футболисты выйдет на поле в финале Кубка России против "Локомотива".

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