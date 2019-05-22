Футболист Луис Адриано подарил любимой девушке машину

Футболист "Спартака" Луиз Адриано сделал подарок своей любимой девушке Екатерине Дорожко. На 22-й день рождения спортсмен подарил ей автомобиль.

Девушка выложила фотографию с автомобилем и Луисом Адриано, которую подписала так: "Мой лучший мужчина". Об отношениях между футболистом и девушкой столо известно в апреле.

Адриано женат на Камиле, которая находится в Бразилии. У пары трое детей - сыновья Жуан Луис, Жуан Адриано и дочь Алисия.

Бразилец выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе команды он провел 78 матчей, в которых забил 24 мяча.

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