Команда Тарасенко вышла в финал Кубка Стэнлии

"Сент-Луис" победил "Сан-Хосе" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли - 5:1. По шайбе в этой игре в составе "Блюз" забросили россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.



Тарасенко погасил «Нэшвилл» хет-триком, а третья шайба – вообще нечто / Новости от 11.02.2019 11:45

"Блюз" вышли в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет. В регулярном чемпионате "Сент-Луис" занял пятое место в Западной конференции. В финале команда Тарасенко сыграет с "Бостоном".

В плей-офф Тарасенко набрал 13 очков, забросив 8 шайб и сделав 5 результативных передач. На счету Барбашева 5 очков - 2 шайбы и 3 передачи.

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