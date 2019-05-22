"Сент-Луис" победил "Сан-Хосе" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли - 5:1. По шайбе в этой игре в составе "Блюз" забросили россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
"Блюз" вышли в финал Кубка Стэнли впервые за 49 лет. В регулярном чемпионате "Сент-Луис" занял пятое место в Западной конференции. В финале команда Тарасенко сыграет с "Бостоном".
В плей-офф Тарасенко набрал 13 очков, забросив 8 шайб и сделав 5 результативных передач. На счету Барбашева 5 очков - 2 шайбы и 3 передачи.
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