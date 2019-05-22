Россия - США и другие четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею заняла первое место в группе В на чемпионате мира-2019. Команда 21 мая победила Швецию со счетом 7:4, набрав максимальное количество очков - 21.



Фотоподборка: Россия разгромила Швецию на чемпионате мира по хоккею / Новости от 21.05.2019 23:33

Второе место в группе заняла сборная Чехии (18 очков), третье - Швеция (15), четвертое - Швейцария (12). В группе А первой командой стала Канада (18), второй Финляндия (16), третьей - Германия (15), четвертой - США (14).

Четвертьфиналы состоятся 23 мая. Сборная России сыграет с командой США. Расписание первого раунда плей-офф выглядит так:

17.15 Канада - Швейцария,

17.15 Россия - США,

21.15 Финляндия - Швеция,

21.15 Чехия - Германия.

Полуфиналы состоятся 25 мая. По новым правилам, полуфинальные пары будут определены согласно рейтингу команд на групповом этапе. Россия в нем занимает первое место. Далее в рейтинге идут: Канада, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия, США, Швейцария. Игра за третье место и финал турнира состоятся 26 мая.