Сборная России по хоккею заняла первое место в группе В на чемпионате мира-2019. Команда 21 мая победила Швецию со счетом 7:4, набрав максимальное количество очков - 21.
Второе место в группе заняла сборная Чехии (18 очков), третье - Швеция (15), четвертое - Швейцария (12). В группе А первой командой стала Канада (18), второй Финляндия (16), третьей - Германия (15), четвертой - США (14).
Четвертьфиналы состоятся 23 мая. Сборная России сыграет с командой США. Расписание первого раунда плей-офф выглядит так:
17.15 Канада - Швейцария,
17.15 Россия - США,
21.15 Финляндия - Швеция,
21.15 Чехия - Германия.
Полуфиналы состоятся 25 мая. По новым правилам, полуфинальные пары будут определены согласно рейтингу команд на групповом этапе. Россия в нем занимает первое место. Далее в рейтинге идут: Канада, Чехия, Финляндия, Швеция, Германия, США, Швейцария. Игра за третье место и финал турнира состоятся 26 мая.
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