Агент Марио Фернандеса подтвердил интерес к игроку со стороны "Атлетико"

Жорже Машаду, агент футболиста ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил информацию о том, что защитником интересуется мадридский "Атлетико". Ранее об этом сообщило испанское издание Cope.
Машаду заявил, что мадридцы действительно интересуются футболистом сборной России, но не стал раскрывать подробности, сообщает Sport24. По сведениям испанских СМИ, "Атлетико" готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Зенита", но питерцы готовы расстаться только с 20-ю миллионами.
Фернандеса все устраивает в Москве и он готов продолжить карьеру в ЦСКА, но может согласиться на переход, если его об этом попросят в клубе. В составе армейцев натурализованный бразилец провел 230 матчей.
В 2016 году Марио получил российское гражданство. За сборную России он отыграл 16 матчей, пять из них - на чемпионате мира-2018.
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