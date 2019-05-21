"Зенит" проведет чемпионский парад на теплоходе по рекам Санкт-Петербурга

"Зенит" проведет чемпионский парад 26 мая, в день последнего матча в чемпионате России. Команда сначала пройдет на теплоходе по каналам и рекам Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.



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Маршрут водной части парада начнется от пересечения каналов Крюкова и Грибоедова до причала у Шереметьевского дворца. Затем команда пересядет на автобус, на котором направится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.

"Зенит" досрочно завоевал пятый титул чемпиона России в истории. 13 мая команда после матча с ЦСКА получила золотые медали и чемпионский кубок.