"Зенит" проведет чемпионский парад на теплоходе по рекам Санкт-Петербурга

"Зенит" проведет чемпионский парад 26 мая, в день последнего матча в чемпионате России. Команда сначала пройдет на теплоходе по каналам и рекам Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.
Маршрут водной части парада начнется от пересечения каналов Крюкова и Грибоедова до причала у Шереметьевского дворца. Затем команда пересядет на автобус, на котором направится по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства.
"Зенит" досрочно завоевал пятый титул чемпиона России в истории. 13 мая команда после матча с ЦСКА получила золотые медали и чемпионский кубок.
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