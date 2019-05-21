СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА вместо Гончаренко

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев может возглавить московский ЦСКА. 66-летний специалист и президент армейцев Евгений Гинер близки к подписанию контракта, сообщает "Спорт день за днем".



«Зенит» проиграл ЦСКА со счетом 0:2 / Новости от 11.11.2018 22:23

Бердыев будет получать в ЦСКА 3 миллиона евро за сезон, то есть такую же сумму, как в "Рубине". Но казанцы сейчас испытывают трудности. Ранее тренер заявил, что его контракт обременителен для клуба, а СМИ сообщили, что Бердыев и "Рубин" расторгнут действующее соглашение.

В ЦСКА недовольны тем, что команда не попала в Лигу чемпионов в этом сезоне. Перед Бердыевым поставлена задача выйти в турнир уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что место Бердыева в "Рубине" может занять тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, а его должность - молодой специалист Сергей Игнашевич, который работал с армейской "молодежкой".

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