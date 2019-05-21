Российский футболист Комличенко может перейти в немецкий клуб

Российский нападающий чешской команды "Млада-Болеслав" Николай Комличенко может перейти в немецкий чемпионат. Форвардом интересуются "Аугсбург" и "Фортуна", сообщает "Чемпионат".



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Комличенко является воспитанником "Краснодара". Форвард до 2016 года выступал в России, после чего переехал в Чехию. В этом сезоне 23-летний нападающий провел за "Младу" 29 матчей, в которых забил 27 мячей. Это рекордный для чешской лиги показатель.

"Фортуна" в прошедшем сезоне заняла десятое место в бундеслиге. "Аугсбург" финишировал 15-м.