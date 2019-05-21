Российский футболист Комличенко может перейти в немецкий клуб

Российский нападающий чешской команды "Млада-Болеслав" Николай Комличенко может перейти в немецкий чемпионат. Форвардом интересуются "Аугсбург" и "Фортуна", сообщает "Чемпионат".
Комличенко является воспитанником "Краснодара". Форвард до 2016 года выступал в России, после чего переехал в Чехию. В этом сезоне 23-летний нападающий провел за "Младу" 29 матчей, в которых забил 27 мячей. Это рекордный для чешской лиги показатель.
"Фортуна" в прошедшем сезоне заняла десятое место в бундеслиге. "Аугсбург" финишировал 15-м.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?