Чехия вырвала победу у Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею-2019. Встреча завершилась со счетом 5:4. Победную шайбу на предпоследней минуте забросил Ян Рутта.
Команда Чехии набрала 18 очков и на данный момент занимает второе место в таблице группы В. Швейцарцы заработали 12 очков и заняли четвертую позицию. Эта команда в четвертьфинале сыграет с победителем группы А.
Групповой турнир завершится сегодня вечером матчем России и Швеции. Если шведы не выиграют в основное время, то расстановка в группе не изменится.
Читайте также:
Германия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею
Воробьев назвал голкипера сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швеции
Капризов остался в звене с Овечкиным и Кузнецовым на матч против Швеции
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?