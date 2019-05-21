Чехия вырвала победу у Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею-2019. Встреча завершилась со счетом 5:4. Победную шайбу на предпоследней минуте забросил Ян Рутта.



Чехия - Швейцария - 5:4

Команда Чехии набрала 18 очков и на данный момент занимает второе место в таблице группы В. Швейцарцы заработали 12 очков и заняли четвертую позицию. Эта команда в четвертьфинале сыграет с победителем группы А.

Групповой турнир завершится сегодня вечером матчем России и Швеции. Если шведы не выиграют в основное время, то расстановка в группе не изменится.

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