Губерниев призвал российских биатлонистов оголиться

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал фотографию швейцарских биатлонистов, которые оголились в горах. Журналист отметил, что сборная Швейцарии поступила в духе Евровидения.
"Бенджамин Вегер и компания не подвели! Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России!", - написал Губерниев в Instagram.
Фотографию в сеть выложил лидер сборной Бенджамин Вегер. В состав команды на следующий сезон, кроме него, попали: Мартин Эгер, Зераин Винстер, Никлас Хартвег, Элиджиус Тамборнино, Нико Салутт и Себастьян Штальдер.
Сборная Швейцарии по итогам прошлого сезона заняла девятое место в Кубке наций. Вегер стал 14-м в общем зачете Кубка мира.
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