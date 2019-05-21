Германия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Германии обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:2. Немцы забросили победные шайбы в третьем периоде, когда дубль сделал нападающий Леон Драйзайтль.



Германия: Спорт в Берлине. Телеканал ТВТУР. 19.05.2019 07:21

Германия завершила групповой этап с пятью победами - немцы уступили только США и Канаде. На данные момент сборная Германии занимает третье место в группе А.

Первыми идут финны (16 очков), вторыми - канадцы (15 очков), третьими - немцы (15 очков), четвертыми - американцы (14 очков). Сборные США и Канады сыграют в заключительном матче и определят победителя группы.

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