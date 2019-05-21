Германия обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Германии обыграла Финляндию на чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4:2. Немцы забросили победные шайбы в третьем периоде, когда дубль сделал нападающий Леон Драйзайтль.
Германия завершила групповой этап с пятью победами - немцы уступили только США и Канаде. На данные момент сборная Германии занимает третье место в группе А.
Первыми идут финны (16 очков), вторыми - канадцы (15 очков), третьими - немцы (15 очков), четвертыми - американцы (14 очков). Сборные США и Канады сыграют в заключительном матче и определят победителя группы.
Читайте также:
Воробьев назвал голкипера сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швеции
Капризов остался в звене с Овечкиным и Кузнецовым на матч против Швеции
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?