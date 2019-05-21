На финал Кубка России по футболу в Самаре проданы все билеты

Финал Кубка России по футболу в Самаре соберет аншлаг. На матч между "Локомотивом" и "Уралом" проданы все билеты, сообщает "Спорт-Экспресс".



На стадионе «Самара-арена» началась встреча между собрными России и Уругвая

На игру проданы все билеты. Матч состоится 22 мая и начнется в 18.30 по московскому времени. На эту игру "Локомотив" заказал 4,5 тысячи билетов, "Урал" - 1,5 тысячи билетов. Всего стадион вмещает 43 тысячи зрителей.

"Локомотив" является рекордсменом по количеству побед в Кубке России - железнодорожники выиграли восемь трофеев. "Урал" вышел в финал турнира во второй раз подряд. В 2017 году клуб из Екатеринбурга уступил в финале "Локомотиву" на стадионе "Фишт".

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